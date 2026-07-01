«Роза Хутор» представил возможности делового туризма на MICE Connection

Горный курорт, являющийся одной из ведущих российских площадок для деловых мероприятий, выступил официальным партнером ключевого отраслевого события — MICE-Connection Workshop 2026. Уникальные природные условия, развитая инфраструктура и команда профессионалов позволяют реализовывать любые проекты — от стратегических конференций до масштабных фестивалей — и превращают «Роза Хутор» в место, куда партнеры стремятся возвращаться.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

С возможностями организации деловых и корпоративных событий на крупнейшем всесезонном курорте страны познакомились свыше 1500 профессионалов MICE-индустрии1. В распоряжении организаторов — свыше 50 площадок, среди которых — крупнейший в горном кластере Сочи многофункциональный комплекс «Роза Холл» площадью 10 000 квадратных метров. Команда курорта сопровождает организацию событий на всех этапах — от разработки до реализации — и обеспечивает высокий уровень сервиса.

Этим летом на «Роза Хутор» пройдёт сразу несколько крупных событий. До 31 августа в концертном комплексе «Роза Холл» и на уличной сцене у Ратуши продолжаются концерты Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус-Роза Хутор» с участием коллективов из России, Индии и Казахстана. В седьмой раз курорт принял крупнейший в стране форум недвижимости «Движение». Для комфортной работы 5000 участников были задействованы несколько площадок, построен отдельный двухэтажный павильон для выставки ЭКСПО. С 29 июня по 6 июля на курорте пройдет главное танцевальное событие лета — международный образовательный форум Dance University, а с 17 по 26 июля — самый крупный хореографический лагерь PROТАНЦЫ. С 7 по 9 августа впервые состоится спортивный фестиваль уличной культуры, музыки и спорта Grounded Event, ожидаемая аудитория которого превысит 6000 гостей.

«”Роза Хутор” давно стал одной из ключевых локаций для проведения событий самого разного масштаба, и мы рады выступить официальным партнером MICE Connection, чтобы представить наши возможности лидерам индустрии делового и корпоративного туризма. В текущей экономической ситуации особое внимание уделяется оптимизации бюджетов, эффективности процессов и прозрачности взаимодействия между всеми сторонами. Команда «Роза Хутор» готова отвечать на эти вызовы. В течение года на курорте проходит более 600 событий — конференций, тимбилдингов, выставок и форумов. Их количество ежегодно увеличивается на 15%, и практически каждое третье становится традиционным»,— отметила директор департамента продаж курорта «Роза Хутор» Юлия Кесова.

MICE Connection — ежегодная встреча профессионалов делового и корпоративного туризма, которая определяет основные тенденции развития отрасли. Практический формат позволяет участникам обсудить рабочие задачи, провести переговоры с ведущими компаниями, познакомиться с лучшими предложениями для потенциальных клиентов и актуальными трендами в сфере организации событий.

1 MICE-индустрии — сегмент индустрии делового туризма, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий



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