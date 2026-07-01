Крематорий в Ярославле планируют построить к 2029 году

В Ярославле крематорий в районе Осташинского кладбища планируют построить к первому кварталу 2029 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщил руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексей Косогоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Косогоров рассказал, что состоялся инвестиционный совет при губернаторе, были утверждены бизнес-план и финансовая модель. Он добавил, что с правительством области подписано соглашение о выделении земельного участка. Крематорий планируют строить на улице Промышленной, рядом с пересечением с улицей Осташинской, практически на кладбище. Пока распоряжение о передаче земли не подписано.

Когда это случится, служба заключит договор аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом, а затем перейдет к этапу проектирования. Сроки реализации проекта закреплены соглашением с правительством, пояснил руководитель организации.

«У нас все юридически закреплено печатями и подписями с правительством области. Там у нас написан первый квартал 2029 года. Я надеюсь, возможно, последний квартал 2028 года (дата ввода объекта в эксплуатацию — прим. "Ъ-Ярославль")»,— сказал Алексей Косогоров.

Планы по строительству крематория объясняли, в том числе, экономией мест для захоронения. «Ъ-Ярославль» сообщал, что участка под новое ярославское кладбище в районе улицы Гагарина хватит на 3 – 5 лет захоронений.

Алла Чижова