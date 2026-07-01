Крематорий в Ярославле планируют построить к 2029 году
В Ярославле крематорий в районе Осташинского кладбища планируют построить к первому кварталу 2029 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета сообщил руководитель АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) Алексей Косогоров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Косогоров рассказал, что состоялся инвестиционный совет при губернаторе, были утверждены бизнес-план и финансовая модель. Он добавил, что с правительством области подписано соглашение о выделении земельного участка. Крематорий планируют строить на улице Промышленной, рядом с пересечением с улицей Осташинской, практически на кладбище. Пока распоряжение о передаче земли не подписано.
Когда это случится, служба заключит договор аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом, а затем перейдет к этапу проектирования. Сроки реализации проекта закреплены соглашением с правительством, пояснил руководитель организации.
«У нас все юридически закреплено печатями и подписями с правительством области. Там у нас написан первый квартал 2029 года. Я надеюсь, возможно, последний квартал 2028 года (дата ввода объекта в эксплуатацию — прим. "Ъ-Ярославль")»,— сказал Алексей Косогоров.
Планы по строительству крематория объясняли, в том числе, экономией мест для захоронения. «Ъ-Ярославль» сообщал, что участка под новое ярославское кладбище в районе улицы Гагарина хватит на 3 – 5 лет захоронений.