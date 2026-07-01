Ставропольское УФАС уличило чиновников в нарушении закупки на ремонт дорог

Антимонопольное ведомство Ставропольского края проверило документацию по закупке, организованной отделом по работе с территориями, жилищно-коммунальным хозяйством и дорожной деятельностью администрации Новоселицкого муниципального округа. Как сообщает пресс-служба УФАС региона, контракт предусматривал проведение ремонтных работ на дорогах района и был оценен в 98 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В ходе изучения материалов комиссия регулятора обнаружила принципиальный изъян в выборе формата торгов. Выяснилось, что в перечень закупаемых позиций вошли дорожные знаки и опорные конструкции к ним — товары, подпадающие под действие аукционного перечня, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 471-р. Согласно этому документу, приобретение подобной продукции в рамках государственных и муниципальных заказов допускается исключительно через электронный аукцион.

Несмотря на то что контракт по своей правовой природе являлся смешанным — сочетая в себе элементы договора поставки и подрядного соглашения, — муниципальные чиновники избрали иной способ определения исполнителя. Антимонопольный орган руководствовался устоявшейся правовой позицией: включение в состав закупки хотя бы одного товара из аукционного перечня безусловно обязывает заказчика проводить торги в форме аукциона — вне зависимости от присутствия в контракте работ или услуг.

По итогам рассмотрения дела комиссия УФАС квалифицировала действия муниципального заказчика как нарушение требований Федерального закона о контрактной системе. Администрации района направлено обязательное к исполнению предписание об устранении выявленных нарушений. Должностным лицам, санкционировавшим проведение закупки в ненадлежащей форме, грозит административная ответственность в виде штрафов.

Станислав Маслаков