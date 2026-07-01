Вступил в силу приговор экс-главе новосибирской вневедомственной охраны

В Новосибирске вступил в законную силу приговор в отношении экс-начальника регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии Ровшана Курбанова, осужденного на 2,5 года колонии за взяточничество. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. В жалобе в облсуд защита экс-силовика просила переквалифицировать обвинение со взятки (ст. 290 УК РФ) на мошенничество (ст. 159 УК РФ), назначить ему условный срок и вернуть звание полковника, но получила отказ.

Приговор бывшему силовику Железнодорожный райсуд вынес в марте. Согласно версии следствия, начальник вневедомственной охраны вымогал у менеджера ТЦ «Лемана Про» стройматериалы на 300 тыс. руб. за согласование паспорта безопасности магазина. Суд снизил указанный в предъявленном обвинении размер взятки до 145 тыс. и назначил бывшему силовику 2,5 года заключения. Дополнительно Ровшана Курбанова оштрафовали на 1,45 млн руб. и лишили звания полковника.

Ровшан Курбанов был задержан в мае 2025 года сотрудниками регионального УФСБ. Сначала он был отстранен от должности, которую занимал с 2017 года, а затем уволен.

Илья Николаев