В Татарстане храм XIX века получит статус объекта культурного наследия

В Татарстане церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Бураково Спасского района получит статус объекта культурного наследия народов России. Об этом сообщает пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Бураково Спасского района Татарстана

Фото: Пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Бураково Спасского района Татарстана

Фото: Пресс-служба комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Решение о включении в реестр принято на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. Кирпичный храм, возведенный на левом берегу реки Актай, признан образцом культовой архитектуры ранней эклектики и зарождающегося псевдорусского стиля.

Приход в Бураково возник еще в начале XVIII века. Кирпичный храм построили в 1839–1851 годах на средства помещицы Екатерины Хованской. Изначально проект был заказан петербургскому архитектору Ивану Бенземану, но из-за нехватки средств его не реализовали. В итоге храм возвели по проекту ведущего петербургского зодчего Александр Брюллова — родного брата знаменитого художника Карла Брюллова. Иконостас и стенную живопись расписывали ученики Карла Брюллова, с которым помещица была лично знакома.

В 1872 году на средства помещика Владимира Трубникова церковь расширили: надстроили колокольню и возвели трапезную. Автором проекта стал известный казанский архитектор Петр Тихомиров. В 1880 году к храму пристроили придел во имя Святителя Николая Чудотворца.

Влас Северин