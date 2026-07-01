Заксобрание Петербурга одобрило спецномера для электромобилей
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заключительном пленарном заседании сессии приняли ряд решений, касающихся регулирования электротранспорта, лекарственного обеспечения граждан и поддержки ветеранских организаций. Об итогах работы сообщил спикер парламента Александр Бельский.
Данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В числе ключевых инициатив — одобренный за основу проект обращения к главе МВД России с предложением ввести специальные номерные знаки для электромобилей. Парламентарии полагают, что данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции.
В первом чтении утверждена федеральная законодательная инициатива, направленная на упрощение процедуры выдачи гражданам бесплатных лекарственных препаратов. Кроме того, одобрен документ, который должен уравнять в правах служебных собак силовых структур и животных, задействованных в поисково-спасательных отрядах общественных организаций.
Также в окончательном чтении принят закон о поддержке социально ориентированных НКО, занимающихся адаптацией, переподготовкой, трудоустройством и психологической помощью ветеранам боевых действий и членам их семей. Новые нормы формируют правовую базу для дальнейшего расширения мер поддержки данного сектора.