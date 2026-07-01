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Заксобрание Петербурга одобрило спецномера для электромобилей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заключительном пленарном заседании сессии приняли ряд решений, касающихся регулирования электротранспорта, лекарственного обеспечения граждан и поддержки ветеранских организаций. Об итогах работы сообщил спикер парламента Александр Бельский.

Данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции

Данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе ключевых инициатив — одобренный за основу проект обращения к главе МВД России с предложением ввести специальные номерные знаки для электромобилей. Парламентарии полагают, что данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции.

В первом чтении утверждена федеральная законодательная инициатива, направленная на упрощение процедуры выдачи гражданам бесплатных лекарственных препаратов. Кроме того, одобрен документ, который должен уравнять в правах служебных собак силовых структур и животных, задействованных в поисково-спасательных отрядах общественных организаций.

Также в окончательном чтении принят закон о поддержке социально ориентированных НКО, занимающихся адаптацией, переподготовкой, трудоустройством и психологической помощью ветеранам боевых действий и членам их семей. Новые нормы формируют правовую базу для дальнейшего расширения мер поддержки данного сектора.

Кирилл Конторщиков

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