Заксобрание Петербурга одобрило спецномера для электромобилей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заключительном пленарном заседании сессии приняли ряд решений, касающихся регулирования электротранспорта, лекарственного обеспечения граждан и поддержки ветеранских организаций. Об итогах работы сообщил спикер парламента Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе ключевых инициатив — одобренный за основу проект обращения к главе МВД России с предложением ввести специальные номерные знаки для электромобилей. Парламентарии полагают, что данная мера позволит точнее администрировать предоставляемые данному виду транспорта преференции.

В первом чтении утверждена федеральная законодательная инициатива, направленная на упрощение процедуры выдачи гражданам бесплатных лекарственных препаратов. Кроме того, одобрен документ, который должен уравнять в правах служебных собак силовых структур и животных, задействованных в поисково-спасательных отрядах общественных организаций.

Также в окончательном чтении принят закон о поддержке социально ориентированных НКО, занимающихся адаптацией, переподготовкой, трудоустройством и психологической помощью ветеранам боевых действий и членам их семей. Новые нормы формируют правовую базу для дальнейшего расширения мер поддержки данного сектора.

Кирилл Конторщиков