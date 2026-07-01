Красноярский губернатор сменил министра промышленности и торговли

В Красноярском крае сменился министр промышленности и торговли. Максим Ермаков уволился по собственному желанию, а на ставший вакантным пост назначен Александр Черников.

«Технологическая повестка серьезная. Запуск производств, реализация инвестпроектов, оперативное реагирование на текущие вызовы — такие, как топливный вопрос, — часть приоритетных задач»,— прокомментировал назначение губернатор Михаил Котюков.

Ранее господин Черников работал консультантом в правительстве края, помощником вице-премьера и заместителем руководителя регионального агентства науки и инновационного развития. В 2022—2026 годах он занимал пост директора АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года глава региона назначил Алексея Маслова министром спорта, в июне — Романа Дубровского министром тарифной политики.

Валерий Лавский