Цены на новостройки в Казани снизились на 1,5% с начала года

По итогам первого полугодия 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новых домах Казани снизилась на 1,5% — до 250,4 тыс. рублей, следует из данных портала «Мир квартир».

За шесть месяцев «квадрат» новостроек подорожал в 53 из 70 исследованных городов. Лидерами по росту стали Нижний Тагил (+13,9%), Грозный (+11,5%), Барнаул (+10,2%), Махачкала (+9%) и Белгород (+8,1%). В Москве цена метра выросла на 3,4% (до 475,4 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге — на 4,3% (до 303,2 тыс. рублей).

Помимо Казани, снижение зафиксировано еще в 16 городах, среди которых Сочи (–6,9%), Уфа (–5,8%), Киров (–4,1%), Тольятти (–3,2%), Краснодар (–2,8%), Тула (–1,6%), Севастополь (–1,5%), Волгоград (–1,4%) и Ростов-на-Дону (–1,2%).

Влас Северин