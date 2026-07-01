Сила – в умении, мастерство – в деталях!
В Перми объявили победителя регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди механизаторов.
В Пермском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Мероприятие прошло на площадке Пермского государственного аграрно-технологического университета им. академика Д. Н. Прянишникова.
В конкурсе приняли участие 16 механизаторов из агропромышленных предприятий Пермского края.
Состязание состояло из двух блоков: теоретической части и практических испытаний. Теоретическая часть конкурса состояла из 50 тестовых вопросов и задач. В рамках проведения практических испытаний участники проводили диагностические работы двигателя, топливной системы, а также выполняли упражнения по фигурному вождению трактора в полевых условиях.
По итогам двух этапов состязаний конкурсная комиссия определила победителей регионального этапа:
1-е место занял Дмитрий Лоскутов, механизатор АО «Агросила птицефабрика Пермская»;
2-е место – у Владислава Зырянова, ООО «Заря».
В тройку лидеров вошел также Андрей Вавилин, СПК «Дружба».
Победитель регионального конкурса Дмитрий Лоскутов представит Пермский край на всероссийском финале осенью этого года.
ООО "ПЕРМЬБЛАГОУСТРОЙСТВО"
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