Пятигорская фабрика меха «Джулия» признана банкротом с долгами в 52 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом пятигорского производителя меховых изделий «Джулия». Процедура конкурсного производства введена на шесть месяцев — до 9 декабря 2026 года. Конкурсным управляющим назначена Инна Резванова. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Процедура наблюдения в отношении ООО «Джулия» была введена в апреле 2025 года. Заявление о несостоятельности должника подало ПАО «Сбербанк».

За это время о своих требованиях к должнику заявили ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого бизнеса» (22,9 млн руб.), ПАО «Сбербанк» (28,7 млн руб.) и МИ ФНС России по Ставропольскому краю (558 тыс. руб.). Таким образом, общая сумма требований кредиторов превысила 52 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Джулия» образовано в Пятигорске 27 марта 2014 года. Компания занимается производством меховых изделий. Учредителями являются Георгий Юсупов и Рашид Симахов. Уставный капитал составляет 30 тыс. руб. В 2024 году выручка фабрики снизилась на 24% — до 68,9 млн руб., чистый убыток — 2,5 млн руб.

Наталья Белоштейн