Кубанский вуз вошел в рейтинг по зарплатам выпускников-экономистов

Три вуза юга России вошли в рейтинг SuperJob, оценивающий медианные зарплаты выпускников экономических и финансовых направлений 2020–2025 годов. Исследование основано на анализе резюме пользователей сервиса и открытых данных о трудоустройстве молодых специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кубанский государственный университет занял 14-е место в рейтинге, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Медианная зарплата его выпускников выросла до 110 тыс. руб., увеличившись на 5 тыс. руб. При этом, по данным исследования, 77% выпускников остаются работать в Краснодаре.

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) также расположился на 14-й строчке. Средний уровень зарплат выпускников составил 110 тыс. руб., показав рост на 10 тыс. руб. В регионе остаются 74% молодых специалистов.

Южный федеральный университет занял 15-е место. Медианная зарплата его выпускников достигла 105 тыс. руб. (+10 тыс. руб.), при этом в Ростове-на-Дону продолжают работать 68% выпускников.

Лидером рейтинга остается МГИМО, где медианная зарплата выпускников экономических направлений достигла 230 тыс. руб. (+15%). На втором месте — НИУ ВШЭ с показателем 200 тыс. руб. (+5%). Третью позицию делят Финансовый университет при правительстве РФ и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — по 195 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков