На Ставрополье подростков обвинили в попытке поджога вышки связи по заданию куратора

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю предъявило обвинение двум подросткам 15 и 17 лет в покушении на террористический акт. По ходатайству следствия суд заключил обоих под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2026 года несовершеннолетние согласились за денежное вознаграждение поджечь базовую станцию сотовой связи в селе Нины Советского округа. Предложение, как утверждают следователи, они получили через один из мессенджеров.

Кроме того, по данным СКР, в феврале 2026 года 15-летний обвиняемый по указанию куратора пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в том же населенном пункте. Довести преступления до конца, по версии следствия, не удалось, поскольку огонь не распространился и не нарушил работу объектов.

В СКР сообщили, что подростки признали вину и раскаялись. Следователи продолжают сбор доказательств и устанавливают личности лиц, которые, по версии следствия, координировали их действия.

Валерий Климов