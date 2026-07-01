Ярославские судебные приставы выдворили 188 мигрантов

За шесть месяцев 2026 года судебные приставы Ярославской области выдворили 188 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

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Большинство из них были гражданами Узбекистана (65 человек) и Таджикистана (57). Еще 18 человек были гражданами Азербайджана, 17 — Киргизии, 11 — Армении. 20 человек приехали из Туркменистана, Беларуси, Казахстана, Грузии, Молдовы и Украины.

Причинами выдворения иностранцев стали работа без патентов, просрочка миграционного учета и въезд в страну по поддельным документам. Им запрещено посещать Россию в течение пяти лет.

Алла Чижова