В Сочи восемь АЗС временно отпускают только дизтопливо и газ

В Сочи восемь автозаправочных станций компаний «Газпромнефть» и «НТК» 1 июля отпускают только дизельное топливо и сжиженный газ. Ограничения ввели на фоне высокого сезонного спроса и увеличения потока туристов, прибывающих на курорт на автомобилях, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

На территории Сочи расположено 58 автозаправочных станций, из которых стабильно работают 47. Бензин марки АИ-100 доступен на 30 АЗС, АИ-95 и АИ-92 — на 39 станциях, дизельное топливо — на 47 объектах.

Продажу только дизтоплива и сжиженного газа организовали на АЗС по следующим адресам: улица Урожайная, Батумское шоссе, улица Декабристов, улица Калараша, улица Виноградная, Сухумское шоссе, улица Кирпичная, а также в поселке Хобза на улице Магнитогорской, 4д.

Для автомобилистов определили ближайшие альтернативные станции. На улице Урожайной и Батумском шоссе ближайшими остаются АЗС компании «Лукойл». На улице Декабристов ближайшая заправка «Роснефть» находится на улице Магнитогорской. Для улицы Калараша альтернативной определили АЗС на улице Победы. На улице Виноградной ближайшие станции расположены там же. Для Сухумского шоссе ближайшая АЗС находится на улице Володарского, для улицы Кирпичной — на улице Ленина, а для поселка Хобза — также на улице Магнитогорской.

Еще четыре автозаправочные станции компаний «Роснефть» и «Лукойл» временно закрыли на плановый ремонт и ребрендинг. Работы проводят в поселке Якорная Щель, на улицах Виноградной, Батумском шоссе и Авиационной.

На фоне повышенного спроса в Сочи продолжают действовать ограничения на отпуск топлива в один чек. На АЗС сети «Роснефть» автомобилисты могут приобрести до 30 литров бензина и до 30 литров дизельного топлива, отпуск топлива в тару ограничили. На заправках «Лукойл» действует лимит до 20 литров бензина и до 60 литров дизеля. В сетях «Газпромнефть» и «Газпром» отпускают до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива.

В администрации Сочи сообщили, что необходимые запасы топлива в городе имеются. Власти попросили автовладельцев не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и не приобретать топливо сверх необходимой нормы потребления. Информацию об изменении ситуации на автозаправочных станциях пообещали публиковать дополнительно.

Мария Удовик