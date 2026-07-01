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Условный срок получил житель Хакасии за пост с оскорблением георгиевской ленты

Верховный суд Хакасии приговорил к полутора годам условно с испытательным сроком два года 50-летнего жителя республики за пост с оскорблением георгиевской ленты в соцсети. Ноутбук, который он использовал для подготовки публикации, конфискован в доход государства, сообщили сегодня в прокуратуре региона.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы республиканского УФСБ. Как установило следствие, в июне 2025 года обвиняемый разместил на своей странице в соцсети оскорбительные публикации о георгиевской ленте — символе воинской славы России. Автору вменили в вину ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Илья Николаев

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