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Лучший бомбардир футбольной «Сибири» вернулся в «Челябинск»

Лучший бомбардир футбольной «Сибири» в сезоне 2025/2026 Денис Покотыло покинул новосибирскую команду. Он попрощался с сибирскими болельщиками в аккаунте клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Денис Покотыло вернулся в “Челябинск”. Играя на правах аренды за “Сибирь”, Денис в 32 матчах оформил 10 плюс 4 по “гол плюс пас” и помог команде выйти в стыковые матчи»,— сообщили, в свою очередь, в уральском клубе.

Напомним, «Сибирь» выступает в группе «Золото» Второй лиги. В завершившемся сезоне команда в стыковых матчах уступила московскому «Велесу» путевку в Первую лигу. Болельщики новосибирской команды в ходе опроса по итогам сезона признали Дениса Покотыло лучшим игроком.

«Челябинск» играет в Первой лиге.

Валерий Лавский

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