Участникам драки с поножовщиной в Туапсе заменили приговоры

Краснодарский краевой суд изменил приговор двум жителям Туапсе, осужденным по делу о драке с поножовщиной. Судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела решение Туапсинского городского суда в отношении фигурантов дела, признанных виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установили в суде, инцидент произошел 25 июня 2025 года на улице Октябрьской Революции в Туапсе. Подсудимые вступили в конфликт с ранее незнакомыми людьми, используя малозначительный повод. Ссора переросла в драку, в ходе которой фигуранты дела нанесли оппонентам многочисленные удары руками и ногами.

Во время конфликта один из участников, у которого при себе находился нож, ударил одного из пострадавших в руку. После драки оба фигуранта скрылись с места происшествия.

Туапсинский городской суд ранее признал обоих виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия. Одному фигуранту дела назначили три года лишения свободы, второму участнику конфликта — два года и шесть месяцев. При этом наказание определили условным.

Приговор обжаловали, после чего материалы рассмотрела судебная коллегия Краснодарского краевого суда в апелляционном порядке. По итогам рассмотрения суд изменил ранее назначенное наказание.

Краевой суд назначил обоим осужденным принудительные работы. Одному фигуранту дела определили наказание в виде двух лет и шести месяцев принудительных работ, второму участнику конфликта — трех лет.

Кроме того, суд постановил удерживать с осужденных 10% заработка в доход государства на протяжении срока исполнения наказания.

После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик