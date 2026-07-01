Коммунальные платежи в Сарапульском районе будет принимать «Теплоэнергоцентр»

В Сарапульском районе создано новое муниципальное предприятие «Теплоэнергоцентр». Об этом сообщает глава муниципалитета Айдар Шарафутдинов во «ВКонтакте». Вскоре жителям района будут приходить платежные документы за коммунальные услуги от новой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В настоящее время ведется передача муниципального имущества, после чего потребителям коммунальных услуг будут приходить платежные документы от вновь созданного предприятия»,— сообщил глава района.

По данным портала «Чекко», предприятие зарегистрировано в марте 2026 года. Уставный капитал 3 млн руб. Основной вид деятельности — сбор, очистка и распределение воды, производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. Учредителем выступает муниципальное образование «Сарапульский район». Директором назначен Павел Красноперов.