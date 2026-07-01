Три ставропольских бренда минералки вышли на китайский рынок

Ставропольское предприятие по производству минеральной воды, расположенное в Ессентуках, презентовало свою продукцию на площадке в Гуанчжоу в рамках деловой экспортной миссии. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин на своей странице в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минэкономразвития СК Фото: минэкономразвития СК

По словам чиновника, сотрудничество с китайскими партнёрами выстраивается уже на протяжении пяти лет: за это время удалось выстроить рабочие отношения с региональными дистрибьюторами на локальных рынках КНР. В ходе нынешней миссии сразу три ставропольских бренда вошли в число участников, продемонстрировавших экспортный потенциал края китайской аудитории. Ставропольский край, занимающий второе место в России по объему розлива минеральной воды, нарастил экспортную выручку до $28 млн по итогам 2025 года — продукция 15 местных производителей поступает в 26 государств, включая Китай, куда предприятие из Ессентуков осуществляет поставки уже пять лет.

В Гуанчжоу делегация провела переговоры с представителями торговых сетей и платформ электронной коммерции. Первые отгрузки ессентукской воды непосредственно на китайский рынок по итогам этих договоренностей намечены уже в текущем сезоне. Руководство компании рассматривает Китай в качестве одного из приоритетных направлений для развития зарубежных поставок.

Интерес к продвижению ставропольской минералки на внешних рынках подкреплен производственной базой. По итогам прошлого года регион занял второе место в стране по объему розлива минеральной воды. Сегодня экспортом этой продукции занимаются 15 местных предприятий, а совокупные поставки за рубеж к концу 2025 года выросли в 1,3 раза в годовом исчислении, достигнув $28 млн — это свыше 50 тыс. тонн. Минеральная вода из Ставропольского края отгружается в 26 государств.

«Помогать производителям продолжаем — и через региональные инструменты поддержки, и посредством участия в международных мероприятиях и деловых миссиях. Результатами буду делиться в своих соцсетях», — отметил Антон Доронин.

Станислав Маслаков