При пожаре на 12-м этаже в Ярославле спасли семь человек

В Ярославле в многоквартирном доме на Которосльной набережной загорелась квартира на двенадцатом этаже, были спасены семь человек, в том числе двое детей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Пожар в доме напротив КЗЦ «Миллениум» возник 1 июля. На место выехали сотрудники МЧС. Из дома было эвакуировано 15 человек. По предварительной информации пожарных, обошлось без пострадавших.

«На месте происходит разборка и проливка, работают дознаватели МЧС России»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Алла Чижова