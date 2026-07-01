На стройплощадке в Невском районе Петербурга выявлены нелегальные мигранты

Полиция провела проверку соблюдения миграционного законодательства на территории строительства жилого комплекса на улице Тельмана. Из 68 проверенных иностранных граждан девять работали без разрешительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарушители привлечены к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Нарушители привлечены к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рейд осуществили сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД при силовой поддержке специального полка. Нарушители привлечены к ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, им назначены штрафы с последующим выдворением за пределы России. Устанавливается юрлицо-подрядчик, допустившее иностранцев к незаконной трудовой деятельности, — ему грозит санкция по ст. 18.15 КоАП РФ. В главке отметили, что такие рейды проводятся на регулярной основе по поручению руководства, их цель — контроль за соблюдением миграционного законодательства в регионе.

Кирилл Конторщиков