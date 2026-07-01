Прощание с фигуристом Артуром Дмитриевым пройдет в Петербурге 4 июля

Церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым состоится 4 июля в Северной столице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бывшую партнершу спортсмена Оксану Казакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Господин Дмитриев скончался на 59-м году жизни. Сейчас решаются последние вопросы с организацией церемонии на Серафимовском кладбище. Тело спортсмена пока не перевезли из Москвы, окончательная информация появится вечером 2 июля.

Артур Дмитриев — первый фигурист в истории, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами: в 1992 году с Натальей Мишкутенок и в 1998-м с Казаковой. В его коллекции также серебро Олимпиады-1994, два золота чемпионатов мира и Европы (1991, 1992) с Мишкутенок и титул чемпиона Европы 1996 года с Казаковой. Дата и место церемонии будут уточнены дополнительно.

Карина Дроздецкая