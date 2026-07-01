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Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с опорой ЛЭП на Кубани

В станице Новопокровской Краснодарского края в результате ДТП погибли два человека, еще двое, включая ребенка, госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, около 22:40 30 июня 22-летний водитель Lada Granta, двигаясь по улице Ленина, превысил скорость, не справился с управлением и выехал с проезжей части, после чего автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

В результате аварии водитель и 48-летний пассажир скончались до прибытия медиков. Еще два пассажира — 24-летняя женщина и пятилетний ребенок — были доставлены в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции Новопокровского района уточнили, что по факту происшествия проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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