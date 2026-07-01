Уголовное дело заведено после затопления парома на Телецком озере в Алтае

На Телецком озере в Республике Алтай опрокинулся паром. Пострадавших нет, но два находившихся на борту автомобиля затонули, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

По данным ведомства, паром следовал по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш. Размер ущерба устанавливается.

Александра Стрелкова