Уголовное дело заведено после затопления парома на Телецком озере в Алтае
На Телецком озере в Республике Алтай опрокинулся паром. Пострадавших нет, но два находившихся на борту автомобиля затонули, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Фото: Виктор Куликов, Коммерсантъ
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
По данным ведомства, паром следовал по маршруту мыс Кырсай — Артыбаш. Размер ущерба устанавливается.