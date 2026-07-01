УФАС Дагестана начало проверки АЗС из-за топливного дефицита

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы развернуло проверки автозаправочных станций республики на фоне острого дефицита топлива, введенных ограничений на его отпуск и срывов отгрузки горючего предприятиями-производителями. Управление инициировало контрольные мероприятия в отношении местных заправочных станций. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на руководителя ведомства Каира Бабаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

В рамках начатых проверок регулятор запросил у участников рынка сведения о фактических объемах завоза нефтепродуктов в республику, а также данные о реализации бензина и дизельного топлива непосредственно через сеть АЗС. Полученная информация ляжет в основу анализа ситуации на топливном рынке региона.

«В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул господин Бабаев.

Отдельно глава управления обозначил одну из ключевых причин сложившегося дефицита: нефтеперерабатывающие заводы из-за вызванных теми или иными факторами технических сбоев в производственном процессе задерживают или полностью прекращают отгрузку горючего, за которое поставщики уже внесли оплату. Таким образом, перебои носят не только рыночный, но и производственно-логистический характер.

На этом фоне региональные власти были вынуждены ввести временные нормы отпуска топлива: не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля на одного покупателя за одно обращение. В Министерстве энергетики Дагестана пояснили, что подобная мера направлена на равномерное распределение имеющихся запасов между всеми категориями потребителей и призвана не допустить их концентрации у отдельных участников рынка.

Станислав Маслаков