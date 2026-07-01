«Газпром нефть» обеспечит поставку топлива в Белозерск

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о достижении договоренности с председателем правления ПАО «Газпром нефть» Александром Дюковым о разовой поставке бензина и дизельного топлива в Белозерский округ. Компания пошла навстречу региону, несмотря на отсутствие собственной сбытовой сети на данной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональные власти продолжают работу над обеспечением регулярных и бесперебойных поставок горючего

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Региональные власти продолжают работу над обеспечением регулярных и бесперебойных поставок горючего

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, он лично обратился к руководителю нефтяной компании за содействием в стабилизации топливной ситуации в муниципалитете. Переговоры завершились положительным решением: в Белозерск будет отгружена одна партия горючего. Господин Филимонов выразил признательность «Газпром нефти» и Александру Дюкову за вовлеченность и поддержку.

Ситуация с обеспечением топливом в Белозерском округе, по оценке губернатора, постепенно нормализуется. Региональные власти продолжают работу над обеспечением регулярных и бесперебойных поставок горючего на территорию всей Вологодской области.

Кирилл Конторщиков