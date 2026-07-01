УдГУ занял 17-е место среди российских вузов по зарплате выпускников экономистов

Удмуртский государственный университет занял 17-е место в рейтинге лучших вузов России по уровню зарплат выпускников в сфере экономики и финансов, окончивших вуз в 2020–2025 годах. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Медианная зарплата выпускников экономического профиля УдГУ составляет 97 тыс. руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 10 тыс. руб. В Ижевске остаются работать 56% специалистов направления по окончании обучения.

Лидером рейтинга является МГИМО. Здесь медианная зарплата выпускников-экономистов составила 230 тыс. рублей в месяц, что на 15% выше показателя 2025 года. Второе место занял НИУ ВШЭ с 200 тыс. рублей. Третье место разделили Финансовый университет при правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова с 195 тыс. руб.

Карина Пырина