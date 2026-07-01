В Ярославле 1 июля на Московском проспекте начнут снимать асфальт

В Ярославле вечером 1 июля на участке Московского проспекта от площади Подвойского до автовокзала подрядчик приступит к фрезерованию старого асфальта. Об этом сообщили в мэрии.

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Работы планируют начать после часа пик. С 20:00 на месте установят предупреждающие знаки, а сами работы стартуют в 21:00.

Двухгодичный контракт на ремонт Московского проспекта от перекрестка с проспектом Фрунзе до улицы Гагарина, а также улиц Будкина, Второй Ляпинской и Пятого Лугового переулка заключен в 2025 году с ООО «Профиль-Плюс». Его стоимость составляет 319 млн руб.

Алла Чижова