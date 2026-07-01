Глава Резервного банка Индии выступит на Финансовом конгрессе в Петербурге

Специальным гостем форума ЦБ РФ, имя которого не раскрывалось до последнего момента, стал председатель Резервного банка Индии Санджай Малхотра, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приезд руководителя индийского регулятора подчеркивает углубление финансового диалога двух стран

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Приезд руководителя индийского регулятора подчеркивает углубление финансового диалога двух стран

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его участие подтверждено обновленной программой конгресса. Малхотра проведет сессию вместе с Эльвирой Набиуллиной. Он возглавил индийский центробанк в декабре 2024 года, ранее руководил налоговой службой страны. Выпускник Индийского технологического института и Принстонского университета, Малхотра имеет более чем 30-летний стаж в сфере госполитики — от энергетики до налогообложения. Приезд руководителя индийского регулятора подчеркивает углубление финансового диалога двух стран.

Кирилл Конторщиков