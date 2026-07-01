Петербург ждет теплый день без дождей и до +26°С

Сегодня погоду в Северной столице будет определять барический гребень с юга. Ожидается переменная облачность, осадков не будет, лишь вечером на юго-западе области возможны кратковременные дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха в городе прогреется до +24…+26°С

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Температура воздуха в городе прогреется до +24…+26°С

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Температура воздуха в городе прогреется до +24…+26°С, в Ленинградской области — до +22…+27°С. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг ожидаются временами дожди. Ночью температура опустится до +15…+17°С, днем воздух прогреется до +18…+20°С. По прогнозам, теплая погода продержится до конца недели.

Карина Дроздецкая