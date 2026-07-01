Мошенник в Красноярском крае обманул 38 человек и три банка на 29 млн рублей

Суд в Железногорске (Красноярский край) вынес приговор местному жителю по делу о махинациях под видом инвестиций. Ущерб от действий злоумышленника превысил 29 млн руб. Его признали виновным в 55 эпизодах мошенничества (ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество, а также в краже денег с банковских счетов (ч. 3 ст. 158). Подсудимого приговорили к 7,5 годам лишения свободы, сообщила прокуратура региона.

Согласно версии следствия, фигурант дела выдавал себя за успешного бизнесмена. Для этого мошенник арендовал посуточно автомобиль и снимал офисы. Он убеждал жертв вложиться в развитие бизнеса, а также оформить кредит или дать ему денег в долг. Кроме того, как установили правоохранители, злоумышленник под предлогом проверки «кредитного потенциала» просил знакомых открыть мобильное банковское приложение и передать ему телефон. В это время аферист оформлял кредиты от их имени и сразу переводил деньги на свои счета.

От действий обвиняемого пострадали 38 жителей Железногорска и три кредитные организации.

Александра Стрелкова