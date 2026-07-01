Тутаевский водитель предстанет перед судом за гибель двух человек в ДТП

УМВД по Ярославской области завершило расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения в отношении 21-летнего жителя Тутаева, ставшего участником аварии с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

По версии следствия, 12 июня 2025 года в 20:33 обвиняемый, управляя автомобилем Lada Priora, совершил столкновение с машиной Hyundai Accent на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Комсомольской. В результате аварии на месте происшествия погибли две пассажирки 40 и 22 лет автомобиля Hyundai. Водитель Lada был доставлен в больницу.

Следователи считают, что водитель Lada ехал с существенным превышением скорости, а сам находился под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Участника аварии обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

«Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова