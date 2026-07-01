Губернатор Владимиров: ПВО сбила дрон над промзоной Буденновска в Ставропольском крае

Утром 1 июля системы ПВО России нейтрализовали украинский беспилотник, приближавшийся к промышленной зоне Буденновска. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил перехват в своих социальных сетях, уточнив, что жертв и разрушений инцидент не повлек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вражеский беспилотник сбит сегодня утром на подлете к промзоне Буденновска. По оперативным данным пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении главы региона.

В 9 утра Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале о втором сбитом дроне:

«Еще один беспилотник сбит на подлете к промзоне Буденновска. Пострадавших и разрушений нет. В местах падения обломков работают соответствующие службы. Режим беспилотной опасности продолжает действовать по всему краю», —сказано в сообщении.



Предупреждение о дроновой угрозе в регионе было введено ещё накануне — 30 июня в 16:36 по московскому времени и на момент публикации новости не снимался. Владимир Владимиров призвал жителей края следить за официальными сообщениями. Параллельно МЧС рекомендовало гражданам укрыться в помещениях с несущими стенами либо в комнатах без окон.

Согласно данным Министерства обороны России, в течение ночи силы ПВО в совокупности сбили 179 беспилотников самолетного типа. Беспилотные аппараты были зафиксированы над Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями, Ставропольским краем, Московским регионом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Станислав Маслаков