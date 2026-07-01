За ночь над Краснодарским краем и другими регионами сбили 179 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 1 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, БПЛА были сбиты в период с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

О каких-либо разрушениях или пострадавших в результате налета БПЛА в Краснодарском крае официальные власти не сообщали.

Вячеслав Рыжков