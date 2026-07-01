В Кисловодске из-за аварии на коллекторе без воды остались 11 санаториев

В Кисловодске устраняют аварию на канализационном коллекторе, из-за которой без водоснабжения остались 11 санаториев и жители 17 улиц. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, ограничения затронули, в частности, Курортный бульвар. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до 18:00.

Как уточнили в администрации Кисловодска, причиной отключения стал засор канализационного коллектора. В результате аварии также подтоплено около десяти жилых домов.

Авария произошла в ночь на 1 июля. Первоначально завершить ремонтные работы планировалось к 7:00, однако сроки были продлены.

Валерий Климов