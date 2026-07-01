Краснодар стал третьим в РФ городом по количеству кофеен

Москва, Санкт-Петербург и Краснодар стали лидерами среди российских городов по количеству кофеен. Такие данные приводят аналитики «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на июнь 2026 года в России насчитывается 20,8 тыс. кофеен. Наибольшая доля заведений приходится на Москву, где сосредоточено 4183 кофейни, или около 20,1% от общего числа по стране. Второе место занимает Санкт-Петербург с 2165 заведениями, третье — Краснодар, где работает 627 кофеен.

В первую пятерку рейтинга также вошли Новосибирск и Екатеринбург, где насчитывается 523 и 517 кофеен соответственно.

Среди городов, вошедших в первую десятку, также оказались Сочи с 373 кофейнями, Пермь — с 371, Ростов-на-Дону — с 326, Челябинск — с 276 и Казань — с 273 заведениями.

Аналитики также отмечают, что наименьшее количество кофеен среди российских городов-миллионников зафиксировано в Волгограде, где работает 156 заведений.

Как рассказывал в интервью «Ъ-Кубань» основатель бренда «Яровой Кофе» Александр Яровой, Краснодар сегодня является столицей спешелти-кофе. В целом по стране за последние 10 лет количество ценителей кофе, разбирающихся в тонкостях напитка, выросло с 2 до 10%.

Вячеслав Рыжков