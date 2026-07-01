УЗПМ поддержал юбилейный сезон ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»
Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд», в двенадцатый раз выступил гала-спонсором театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Юбилейный, XV сезон масштабного проекта прошел в городе Губахе Пермского края и собрал более 9 тыс. зрителей. Центральным событием программы стала концертная версия мюзикла «Винил» (отмеченного национальной театральной премией «Золотая маска») в постановке Пермского академического Театра-Театра и адаптированная для выступления под открытым небом.
Фото предоставлено организаторами фестиваля
В программу фестиваля также вошли девять спектаклей театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Губахи. Помимо вершины горы Крестовой, сценические площадки развернулись в Верхней Губахе, на берегу реки Косьвы и на территории всесезонного курорта.
Фото предоставлено организаторами фестиваля
Для гостей праздника на протяжении всех дней фестиваля работали фотозона УЗПМ, магазин сувениров и детский творческий мастер-класс по созданию арт-объекта «Соединяя города». Традиционным участником мероприятий на открытом воздухе также стал талисман бренда «Бионорд» – Айсмен.
Фото предоставлено организаторами фестиваля
«С фестивалем «Тайны горы Крестовой» нас связывает долгая общая история – мы поддерживаем этот проект уже двенадцать лет. За это время он вырос в масштабное событие, которое ежегодно привлекает зрителей со всей страны. Для нас важно оставаться сопричастными к этой яркой традиции и поддерживать инициативы, которые показывают регион с новой, творческой стороны», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.
Фото предоставлено организаторами фестиваля
Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» проводится в Пермском крае ежегодно. За пятнадцать сезонов он стал одним из главных культурных брендов Пермского края. Особенность проекта заключается в проведении спектаклей в формате «опен эйр», когда естественный горный и речной пейзаж Урала становится полноценной частью сценического пространства.
ООО «УЗПМ»
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