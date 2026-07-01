УЗПМ поддержал юбилейный сезон ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд», в двенадцатый раз выступил гала-спонсором театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Юбилейный, XV сезон масштабного проекта прошел в городе Губахе Пермского края и собрал более 9 тыс. зрителей. Центральным событием программы стала концертная версия мюзикла «Винил» (отмеченного национальной театральной премией «Золотая маска») в постановке Пермского академического Театра-Театра и адаптированная для выступления под открытым небом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фото предоставлено организаторами фестиваля



В программу фестиваля также вошли девять спектаклей театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Губахи. Помимо вершины горы Крестовой, сценические площадки развернулись в Верхней Губахе, на берегу реки Косьвы и на территории всесезонного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фото предоставлено организаторами фестиваля



Для гостей праздника на протяжении всех дней фестиваля работали фотозона УЗПМ, магазин сувениров и детский творческий мастер-класс по созданию арт-объекта «Соединяя города». Традиционным участником мероприятий на открытом воздухе также стал талисман бренда «Бионорд» – Айсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фото предоставлено организаторами фестиваля



«С фестивалем «Тайны горы Крестовой» нас связывает долгая общая история – мы поддерживаем этот проект уже двенадцать лет. За это время он вырос в масштабное событие, которое ежегодно привлекает зрителей со всей страны. Для нас важно оставаться сопричастными к этой яркой традиции и поддерживать инициативы, которые показывают регион с новой, творческой стороны», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено организаторами фестиваля

Фото предоставлено организаторами фестиваля



Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» проводится в Пермском крае ежегодно. За пятнадцать сезонов он стал одним из главных культурных брендов Пермского края. Особенность проекта заключается в проведении спектаклей в формате «опен эйр», когда естественный горный и речной пейзаж Урала становится полноценной частью сценического пространства.

ООО «УЗПМ»