В Туапсинском округе отменили режим ЧС после разлива нефтепродуктов

В Туапсе отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводили после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об отмене режима ЧС 30 июня сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Режим чрезвычайной ситуации действовал на территории Туапсинского муниципального округа после загрязнения реки Туапсе, акватории и береговой линии Черного моря нефтепродуктами. Разлив произошел после пожаров, возникших в результате атак беспилотников 16 и 20 апреля 2026 года.

По информации оперштаба, нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем в море и на прибрежную территорию. После этого в муниципалитете начали работы по ликвидации последствий загрязнения.

В настоящее время все мероприятия по очистке побережья завершили полностью. Власти сообщили, что работы по уборке прибрежной территории выполнили в полном объеме.

Ранее глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил о подготовке пляжей к летнему курортному сезону. По его данным, в муниципалитете работают 69 пляжей, из которых 11 являются пляжами общего пользования.

На пляжных территориях организовали дежурство спасателей и медицинских работников. Кроме того, зоны отдыха оборудовали системами видеонаблюдения.

Власти также сообщали, что все пляжи в курортных поселках Туапсинского округа полностью очистили от нефтепродуктов еще в мае.

После завершения работ по ликвидации загрязнения и очистке береговой линии власти приняли решение отменить действовавший режим чрезвычайной ситуации.

Разлив нефтепродуктов произошел после пожаров, возникших в апреле 2026 года в результате атак беспилотников. После инцидента загрязнение зафиксировали в реке Туапсе, акватории Черного моря и на береговой линии.

В период действия режима ЧС в муниципалитете проводили мероприятия по очистке прибрежных территорий и восстановлению пляжной инфраструктуры перед началом летнего сезона.

Мария Удовик