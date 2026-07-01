В Туапсинском округе отменили режим ЧС после разлива нефтепродуктов
В Туапсе отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводили после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об отмене режима ЧС 30 июня сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Режим чрезвычайной ситуации действовал на территории Туапсинского муниципального округа после загрязнения реки Туапсе, акватории и береговой линии Черного моря нефтепродуктами. Разлив произошел после пожаров, возникших в результате атак беспилотников 16 и 20 апреля 2026 года.
По информации оперштаба, нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем в море и на прибрежную территорию. После этого в муниципалитете начали работы по ликвидации последствий загрязнения.
В настоящее время все мероприятия по очистке побережья завершили полностью. Власти сообщили, что работы по уборке прибрежной территории выполнили в полном объеме.
Ранее глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил о подготовке пляжей к летнему курортному сезону. По его данным, в муниципалитете работают 69 пляжей, из которых 11 являются пляжами общего пользования.
На пляжных территориях организовали дежурство спасателей и медицинских работников. Кроме того, зоны отдыха оборудовали системами видеонаблюдения.
Власти также сообщали, что все пляжи в курортных поселках Туапсинского округа полностью очистили от нефтепродуктов еще в мае.
После завершения работ по ликвидации загрязнения и очистке береговой линии власти приняли решение отменить действовавший режим чрезвычайной ситуации.
Разлив нефтепродуктов произошел после пожаров, возникших в апреле 2026 года в результате атак беспилотников. После инцидента загрязнение зафиксировали в реке Туапсе, акватории Черного моря и на береговой линии.
В период действия режима ЧС в муниципалитете проводили мероприятия по очистке прибрежных территорий и восстановлению пляжной инфраструктуры перед началом летнего сезона.