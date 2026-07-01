УФАС отменило конкурс на ремонт дорог в Новоселицком округе за 98 млн рублей

Ставропольское управление ФАС признало нарушением выбор способа определения подрядчика при закупке на ремонт автомобильных дорог в Новоселицком округе стоимостью около 98 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Проверка показала, что администрация Новоселицкого муниципального округа неправомерно определила способ проведения закупки. В документацию контракта были включены товары, входящие в так называемый аукционный перечень, в частности дорожные знаки и опоры для их установки.

Как пояснили в УФАС, несмотря на то что контракт сочетает элементы строительного подряда и поставки товаров, наличие продукции из аукционного перечня обязывает заказчика проводить закупку в форме электронного аукциона.

По итогам рассмотрения материалов комиссия антимонопольного органа признала действия заказчика нарушающими требования закона о контрактной системе. Администрации выдано предписание об устранении нарушения.

Должностным лицам, допустившим нарушение законодательства о контрактной системе, грозит административная ответственность.

Валерий Климов