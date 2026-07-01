Банковские вклады есть менее чем у трети жителей Ставрополья

Менее трети жителей Ставропольского края имеют действующий банковский вклад. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Согласно результатам опроса, на момент исследования банковский вклад был открыт у 28,9% респондентов. Годом ранее этот показатель составлял 30,8%. При этом еще 32,3% участников исследования сообщили, что пользовались вкладом в течение последних 12 месяцев, тогда как в 2024 году их доля составляла 30,7%.

Основной причиной отказа от использования финансовых продуктов для размещения сбережений жители региона назвали отсутствие свободных денежных средств. Такой ответ дали 37,3% опрошенных против 36,9% годом ранее. Еще 19,9% респондентов заявили, что не видят необходимости в подобных инструментах, 15,5% не доверяют финансовым организациям, а 13,1% считают финансовые продукты слишком сложными.

Вместе с тем исследование показало, что интерес к другим инструментам накоплений остается ограниченным. Наиболее востребованным финансовым продуктом для размещения свободных денежных средств, по данным мониторинга, стал брокерский счет, которым пользовались 73,4% участников опроса.

Валерий Климов