Каждый пятый житель Ставрополья отказывается от кредитов из-за долгов членов семьи
Каждый пятый житель Ставропольского края не пользуется кредитами из-за уже имеющихся долговых обязательств других членов семьи. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ». Согласно результатам опроса, 20,7% респондентов назвали наличие кредитов или займов, оформленных на других членов семьи, одной из основных причин отказа от оформления новых кредитов. Это второй по распространенности фактор после высокой процентной ставки.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Главным препятствием для привлечения заемных средств жители региона считают стоимость кредитов: на высокие процентные ставки указали 28,2% участников исследования. Еще 14,4% сообщили, что не готовы брать кредит из-за недостаточного уровня доходов, 12,3% — из-за отсутствия необходимости в заемных средствах, 8,8% — из-за недоверия к финансовым организациям.
Вместе с тем кредитные продукты остаются широко распространенными среди населения. По данным мониторинга, кредитом в банке, оформленным не онлайн, пользовались или пользуются 81,7% опрошенных. Кредитный лимит по банковской карте использовали 76,1% респондентов, а онлайн-кредиты — 62,7%.
Исследование показывает, что при сохранении высокого спроса на заемные средства существенная часть жителей региона отказывается от новых кредитов не только из-за их стоимости, но и из-за уже существующей долговой нагрузки своих семей.