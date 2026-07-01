Каждый пятый житель Ставрополья отказывается от кредитов из-за долгов членов семьи

Каждый пятый житель Ставропольского края не пользуется кредитами из-за уже имеющихся долговых обязательств других членов семьи. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ». Согласно результатам опроса, 20,7% респондентов назвали наличие кредитов или займов, оформленных на других членов семьи, одной из основных причин отказа от оформления новых кредитов. Это второй по распространенности фактор после высокой процентной ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Главным препятствием для привлечения заемных средств жители региона считают стоимость кредитов: на высокие процентные ставки указали 28,2% участников исследования. Еще 14,4% сообщили, что не готовы брать кредит из-за недостаточного уровня доходов, 12,3% — из-за отсутствия необходимости в заемных средствах, 8,8% — из-за недоверия к финансовым организациям.

Вместе с тем кредитные продукты остаются широко распространенными среди населения. По данным мониторинга, кредитом в банке, оформленным не онлайн, пользовались или пользуются 81,7% опрошенных. Кредитный лимит по банковской карте использовали 76,1% респондентов, а онлайн-кредиты — 62,7%.

Исследование показывает, что при сохранении высокого спроса на заемные средства существенная часть жителей региона отказывается от новых кредитов не только из-за их стоимости, но и из-за уже существующей долговой нагрузки своих семей.

Валерий Климов