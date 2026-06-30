Жители Сочи чаще всего скачивали маджонг и онлайн-экшены

Магазин приложений RuStore представил «Ъ-Сочи» рейтинг самых популярных мобильных игр среди пользователей из Сочи по итогам первого полугодия 2026 года. В исследовании учитывали количество скачиваний игр за этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным платформы, сочинцы чаще выбирали мобильные проекты в жанрах головоломок, стратегий и многопользовательских онлайн-игр. Пользователи активно скачивали как казуальные игры для коротких игровых сессий, так и проекты с элементами выживания и командного взаимодействия.

Лидером рейтинга стала головоломка-маджонг «Vita Mahjong». Второе место заняла игра «Мир домовят: три в ряд», выполненная в формате классической головоломки. Третью строчку занял танковый онлайн-экшен Tanks Blitz.

В число самых скачиваемых игр также вошла головоломка «Мастер сборки — на пределе». Популярность среди пользователей Сочи получила и игра «Tiles Survive! — Мир плиток», сочетающая элементы головоломки и выживания.

Высокие позиции в рейтинге заняла стратегия на выживание Doomsday: Last Survivors. Пользователи также активно скачивали игровую платформу «TopTop: Игры и Чат», которая объединяет многопользовательские игры и функции общения между игроками.

В рейтинг популярных мобильных игр вошла казуальная головоломка «Блок бласт — игры без интернета». Среди востребованных проектов оказался и фэнтезийный многопользовательский проект ATHENA: Blood Twins.

Жители Сочи продолжили активно скачивать многопользовательскую игру BLACK RUSSIA. В список популярных также вошли стратегии «Мир за решеткой» и «Путь Короля — Вечная Слава».

По данным RuStore, в первой половине 2026 года пользователи чаще отдавали предпочтение играм, сочетающим элементы логики, соревнования и многопользовательского взаимодействия. Значительную часть рейтинга заняли головоломки, стратегии и проекты с онлайн-коммуникацией.

Исследование охватывало скачивания мобильных игр пользователями из Сочи за первое полугодие 2026 года.

Мария Удовик