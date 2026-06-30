В Сочи вырос спрос на развивающие и обучающие детские игры

Магазин приложений RuStore представил «Ъ-Сочи» рейтинг самых популярных детских игр среди пользователей из Сочи по итогам первого полугодия 2026 года. В исследовании учитывали количество скачиваний приложений за этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным платформы, жители Сочи чаще выбирали детские игры с интерактивными заданиями, знакомыми персонажами и механиками, позволяющими развивать внимание, воображение и базовые навыки через игровой формат.

Первое место в рейтинге заняла песочница «Мир Тока Бока Все бесплатно — Toca Boca World». На второй строчке расположилась головоломка «Water Sort: Веселая сортировочная игра». Третье место заняла образовательная игра «Ум и Хрум. Развивающие детские игры от 2 лет».

В список самых скачиваемых детских игр и приложений также вошла приключенческая игра по мотивам мультсериала «Барбоскины» — «Барбоскины: Пляжное приключение». Высокие позиции заняло обучающее приложение «Игры для детей. Учим Лунтика», созданное по мотивам мультсериала «Лунтик».

В рейтинг вошла и образовательная программа «Сказбука для детей от Яндекса». Среди популярных приложений оказалась песочница «Мир Тока Бока все открыто», а также развивающая игра «Три кота: обучающие игры для детей», созданная по мотивам мультсериала «Три кота».

Пользователи из Сочи активно скачивали творческое приложение «Рисовайка для детей от Яндекса». В число популярных проектов также вошли «Лева и Машинки: игры для малышей», «Три кота: приключения» и «Простоквашино: детская ферма», созданная по мотивам мультсериала «Простоквашино».

По данным RuStore, в первой половине 2026 года пользователи чаще выбирали игры с обучающими элементами, логическими заданиями и игровыми механиками, рассчитанными на детей младшего возраста. В рейтинге преобладают песочницы, образовательные программы и проекты по мотивам популярных российских мультсериалов.

Исследование охватывало скачивания детских игр и приложений пользователями из Сочи за первое полугодие 2026 года.

Мария Удовик