Угрозу БПЛА объявили в Астраханской области

Беспилотную опасность объявили в Астраханской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей не паниковать. Рекомендуется отойти от окон и пройти в комнату с несущими стенами без остекления. Перекройте газ, воду, выключите свет. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не покидайте укрытие до отбоя угрозы БПЛА.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко