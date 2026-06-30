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Угрозу БПЛА объявили в Астраханской области

Беспилотную опасность объявили в Астраханской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей не паниковать. Рекомендуется отойти от окон и пройти в комнату с несущими стенами без остекления. Перекройте газ, воду, выключите свет. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание. Не покидайте укрытие до отбоя угрозы БПЛА.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко