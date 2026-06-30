ПСБ запустил специальный пакет услуг для продуктовых магазинов, фастфуда и ресторанов

ПСБ запустил пакет услуг с эквайрингом по ставке 1,4%* для самарских предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли продуктами питания. Подключить его могут владельцы супермаркетов и продуктовых магазинов, ресторанов, кафе быстрого питания, АЗС, аптек, медицинских центров и туристических агентств. Ставка по эквайрингу фиксирована и не меняется в зависимости от оборота торговой точки. В пакет услуг также входит снятие наличных в банкоматах любого банка за 1% и переводы физическим лицам до 500 тысяч рублей в месяц без комиссии.



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Для приёма платежей предприниматели могут заказать POS-терминал со встроенным ИИ-сервисом «Катюша», который поможет настроить оборудование и ответить на вопросы по эквайрингу в режиме реального времени. Помимо расчетно-кассового обслуживания клиенты ПСБ могут бесплатно подключить дополнительные сервисы для ведения бизнеса. Предпринимателям доступны инструменты для проверки контрагентов, онлайн-бухгалтерия, юридическая поддержка, конструктор сайтов, позволяющий создавать интернет-магазин без привлечения программистов и дизайнеров. Кроме того, банк предлагает ряд LifeStyle-сервисов, включая помощь по дому и на дорогах, организацию занятий с тьютором для детей и консультации психолога. «Для компаний, работающих в сфере торговли и общественного питания, скорость проведения расчетов и удобство ежедневного банковского обслуживания напрямую влияют на эффективность бизнеса. Поэтому мы объединили в одном тарифе выгодные условия по эквайрингу, инструменты для управления финансами и дополнительные цифровые сервисы, которые помогают предпринимателям решать повседневные задачи и уделять больше внимания развитию своего дела», — отметила заместитель регионального директора по массовому сегменту ПСБ в Самарской области Ольга Серебрякова. Подать заявку на открытие расчётного счёта по специальному тарифу «Торговля» самарские предприниматели могут на сайте ПСБ или в отделениях банка в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани до 31 июля включительно.

* Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ», при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина, турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Подключить тариф можно до 30 июля 2026 г. Комиссия по эквайрингу 1,4% действует на весь срок обслуживания при заключении договора до 31 июля. Требования к обороту отсутствуют. Стоимость обслуживания — 1490 рублей в месяц: в эту сумму включены 10 бесплатных платежей, далее — 99 рублей за каждую операцию, бизнес-карта с бесплатным выпуском и обслуживанием. Снятие наличных в любых банкоматах до 5 миллионов рублей — 1%; переводы физлицам внутри банка ПСБ с лимитом до 500 000 рублей без комиссии. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

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