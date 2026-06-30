Главные новости за 30 июня. Кавказ

На границе Дагестана и Азербайджана зафиксировали исторический максимум грузопотока. Ключевой автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр за январь–июнь 2026 года обработал свыше 2 млн т грузов. Относительно первого полугодия 2025 года объем перемещенных товаров увеличился на 14,5%.

Сельхозпроизводители Ставропольского края столкнулись с существенным усложнением процедуры покупки дизельного топлива по льготным ценам. Для заключения договора теперь необходимо пройти несколько этапов согласования и предоставить поставщику подробную информацию о предприятии.

Более 5 тыс. гостей посетили всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии за три дня проведения традиционного высокогорного забега.

В Ставропольском крае количество покупок стоматологических услуг в январе-апреле 2026 года сократилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 10 705 руб., что на 12% больше, чем годом ранее.

Рустам Мурадов назначен начальником Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В регионе Кавказских Минеральных Вод археологи впервые обнаружили окаменелые следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода.