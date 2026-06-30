Главные новости за 30 июня. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 30 июня над Ростовской областью дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили более 60 дронов ВСУ. Удар пришелся сразу по нескольким территориям региона: городам Гуково и Таганрог, а также пяти районам области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Здание бывшей гостиницы «Московская» на Большой Садовой, 62 в Ростове-на-Дону повторно выставлено на продажу. Цена объекта составляет 295 млн руб.

Семилетнюю девочку, пострадавшую при атаке беспилотников на музейный комплекс Самбекские высоты, перевели в городскую клиническую больницу №20 Ростова-на-Дону.

Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в Ростовской области по итогам 2025 года сократился почти на 5%. Объем внебюджетных инвестиций составил 561,8 млрд руб.

На ростовских АЗС зафиксирован рост стоимости топлива: с июня 2025 по июнь 2026 года цены на основные марки бензина поднялись в среднем на 20%, тогда как на отдельных АЗС стоимость литра уже превышает 100 рублей, а в некоторых случаях достигает 140 руб.

По факту гибели двоих подростков в результате пожара в частном доме в Батайске возбуждено уголовное дело.

Департамент потребительского рынка Ростовской области опровергли информацию о запрете продажи алкоголя 1 июля.