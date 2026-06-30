На капремонт пострадавших от паводка образовательных учреждений в Дагестане направят 53,2 млн руб.

Правительство Дагестана выделило 53,2 млн руб. на капитальный ремонт образовательных учреждений, пострадавших от паводка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Как уточняется в сообщении, 19,3 млн руб. будут направлены на капитальный ремонт общежития и учебного корпуса ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б. Казиахмедова», а также учебного корпуса ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж».

«Еще 33,9 млн рублей в форме иных межбюджетных трансфертов будут предоставлены Гунибскому, Кизилюртовскому и Новолакскому районам на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений, пострадавших в результате паводков»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева