В Батайске назначен новый начальник городского отдела МВД

Глава ГУ МВД России по Ростовской области Александр Ренчицкий представил личному составу нового руководителя отдела МВД России города Батайска — полковника полиции Илью Бардачева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Илья Бардачев работал начальником отдела полиции № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону.

«Приглашенные на встречу глава администрации Валентин Кукин, председатель городского суда Игорь Морозов, прокурор старший советник юстиции Константин Юрченко пожелали Илье Бардачеву успехов в службе, сотрудничество и поддержку»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева