Чрезвычайная пожароопасность и ветер до 18 м/с будут в Саратовской области

МЧС Саратовской области предупредило о неблагоприятных погодных явлениях. С 1 по 6 июля ввели режим чрезвычайной пожарной опасности пятого класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают саратовцев не сжигать на своих участках мусор и сухую траву. Также нельзя разводить костры в лесах и поджигать траву на полях. При обнаружении природного пожара не приближайтесь к нему и звоните по номеру 112.

1 июля также обещают сильный северный и северо-западный ветер — порывы до 15–18 м/с. Возможна гроза. МЧС просит граждан соблюдать меры безопасности: не находиться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи. Саратовцев призывают следить за детьми, больными и пожилыми людьми.

Дарья Васенина